Gedenk-Gottesdienst in Dormagen : Gebet in St. Pankratius für Missbrauchsopfer

In St. Pankratius gibt es am Donnerstag einen Gedenkgottesdienst. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Nievenheim Der Kreiskatholikenrat hat eine Initiative gestartet, mit der ein besonderer Akzent für die Menschen gesetzt werden soll, die in den vergangenen Jahren Opfer von Missbrauch in der katholischen Kirche geworden sind.

Für sie gibt es dezentral in vielen Kirchengemeinden in den nächsten Tagen Gedenkgottesdienste. So auch in Dormagen: Am kommenden Donnerstag, 18. März, 19 Uhr, werden die Gläubigen in die Pfarrkirche St. Pankratius gerufen.

Die Organisatoren des Sellsorgebereichs Dormagen-Nord begründen ihr Anliegen so: „Wir wollen nicht blind sein im Alltag, nicht die Augen verschließen für die Nöte und Sorgen, das Leid unserer Mitmenschen. Wir wollen sehen, die Augen aufmachen und genau hinschauen“, sagt Birgit Linz-Radermacher. „Neben der Corona-Pandemie und den Konflikten und Kriegen in vielen Gebieten der Welt und neben der Klimakrise und der Flüchltingsproblematik beschäftigt uns seit langem auch das unangenehme Thema des sexualisierten Missbrauchs in unserer Kirche und der Umgang damit.“ Eine geradezu bleierne Schwere habe sich über das Erzbistum gelegt, da gerade dort dieses Thema ganz besonders kontrovers diskutiert wurde.

Der Pfarrgemeinderat gibt sich kämpferisch: „Wir sind Teil dieser Kirche und wir wollen Kirche mitgestalten. Wir wollen sehen und als Konsequenz daraus auch nicht mehr schweigen. Und dazu gehört, dass die Betroffenen des sexualisierten Missbrauchs in den Mittelpunkt gestellt werden.“ Zwar wurde in den letzten Jahren in jeder Gemeinde ein Präventionskonzept erarbeitet, es gebe Präventionsbeauftragte und -schulungen für alle, die mit Schutzbedürftigen arbeiten. „Das alles kann den Missbrauch in der Zukunft hoffentlich vermeiden, es hilft aber nicht gegen das unvorstellbare Leid der Opfer der Vergangenheit. Wir wollen in dieser Woche zusammen mit vielen anderen Gemeinden im Rhein-Kreis den Missbrauchsopfern eine Stimme geben.“

(schum)