In Dormagener Schulen : Ordnungsamt kündigt verstärke Kontrollen an

Dormagen Ab Montag, 15. März, kehren auch die Schüler der weiterführenden Schulen in die Klassen zurück. Das Ordnungsamt nimmt dies zum Anlass, verstärkt die Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht auf Schulwegen und Schulhöfen zu kontrollieren.

„Es genügt nicht, Abstandsgebot und Maskenpflicht nur im Klassenraum zu befolgen. Wichtig ist, die Corona-Regeln auch außerhalb des Schulgebäudes zu beachten. Aus dem Grund kontrollieren wir ab Montag verstärkt im Umfeld von weiterführenden Schulen“, kündigt Ordnungsdezernent Torsten Spillmann an. Er weist darauf hin, dass auch in der Schule lediglich Treffen von Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten erlaubt sind. „Wenn drei oder mehr Freunde zusammenstehen, ist das eine Ordnungswidrigkeit, die wir leider ahnden müssen.“

Schuldezernent Robert Krumbein appelliert, sich auch auf dem Weg zur Schule oder in Pausen an die Hygienevorschriften zu halten. Zugleich begrüßt er die Ankündigung der Landesregierung, allen Schülern der weiterführenden Schulen ab Dienstag wöchentlich ein Testangebot zu machen. „Die geplanten Schnelltests an den Schulen sind eine sinnvolle Ergänzung zum Hygienekonzept und werden für zusätzliche Sicherheit im Schulbetrieb sorgen“, so Krumbein.