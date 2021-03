Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : 700 Menschen im Kreis aktuell mit Corona infiziert

Rhein-Kreis Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Rhein-Kreis Neuss hat wieder leicht zugenommen. Das gilt auch für Virus-Mutationen. Der Inzidenzwert liegt bei 68,6.

Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 333 (Vortag: 330) in Neuss, 118 (113) in Dormagen, 70 (62) in Grevenbroich, 47 (45) in Korschenbroich, 46 (37) in Kaarst, 43 (43) in Meerbusch, 23 (24) in Jüchen und 20 (20) in Rommerskirchen. Kreisweit 11.184 Personen (Vortag: 11.167) sind wieder von der Infektion genesen.