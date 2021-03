Testmöglichkeiten in Dormagen : Corona-Schnellteststelle gibt es bald auch in Horrem

Corona-Schnellteststelle gibt es bald auch in Horrem

Testmöglichkeiten in Dormagen

Bald kann auch in Horrem getestet werden. Foto: dpa/Britta Pedersen

Dormagen Dormagen erhält eine weitere größere Corona-Schnellteststelle: Ab Mittwoch, 17. März, haben alle Dormagener Bürger auch in Horrem die Möglichkeit, sich wöchentlich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen

Betrieben wird die Teststelle im Horremer Bürgerhaus vom Praxisnetz Dormagen und der Dormagener Sonnen-Apotheke. Durch die Kooperation ist es möglich, den Bürgern an sechs Tagen in der Woche ein Testangebot in Horrem zu machen.