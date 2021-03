Dormagener Gespräche : Das Revier als Innovationszone

Dormagen Wirtschaftliche Leistungskraft und effizienter Klimaschutz müssen keine Gegensätze sein, sondern haben vielmehr enorme Wertschöpfungskraft. Das ist das Ergebnis des letzten Dormagener Gesprächs, in dem das Thema „Nachhaltig wirtschaften!“ zugleich Herausforderung war.

Das Thema begründete Hermann Gröhe so: „Dormagen steht geradezu exemplarisch für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen. Wenn wir nun nachhaltig wirtschaften wollen und dabei alle Arbeitsplätze erhalten wollen – wie sieht die Zukunft aus?“ Ursula Heinen-Esser (55), seit 2018 Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in NRW, betonte in einem Impulsreferat, dass Nordrhein-Westfalen zum Thema „Nachhaltigkeit“ bereits eine Erfolgsgeschichte schreibe, und „Wir wollen weiter vorangehen“. Bereits 70.000 Menschen arbeiten in NRW für die Umwelt, und in vielen Punkten sei die Wirtschaft weiter als die Politik.