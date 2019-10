Aus für GroKo im Stadtrat : CDU lässt Große Koalition mit SPD in Dormagen platzen

CDU lässt Große Koalition mit SPD in Dormagen platzen

Dormagen Die CDU Dormagen hat am Mittwochabend die große Koalition mit der SPD im Stadtrat aufgekündigt. Kurz nach 22 Uhr erreichte die Sozialdemokraten eine entsprechende E-Mail.

Die CDU will sich in einer Pressemitteilung am Donnerstag näher erklären, SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Behncke hat die Montag eine Pressekonferenz angekündigt.