Chöre singen gemeinsam : Zwei besondere Konzerte in St. Josef in Delhoven

Delhoven Musikliebhaber kommen am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in Delhoven auf ihre Kosten.

Bereits im Sommer hatten diese Aufführende die Besucher des Choralkonzertes „Liebeslieder“ begeistert. Der Eintritt war frei, die Spenden kamen der neuen Orgel der Gemeinde St. Josef in Delhoven zugute. Das Chormitglied Isolde Dreuw-Becker aus dem Chor Aufwind moderierte das Benefizkonzert locker und fundiert: So erfuhr das Publikum, dass alle drei Chöre das Thema „Liebeslieder“ von einer anderen Seite aufgezogen hatten, nämlich der Liebe zu Gott, der Liebe im zwischenmenschlichen Bereich und der klassischen Liebe zwischen zwei Menschen. Zu hören waren unter anderem: Jauchzet dem Herrn, Lieder die von Herzen kommen, Alles ist möglich – dem, der liebt, You Raise Me Up, Liebe ist wie eine Blüte, Moon River, All I have to do is dream. Das alles wurde von den Chören hervorragend umgesetzt. Anna Sokol sang zudem mit ihrer wunderbaren Stimme ukrainische Liebeslieder zwischen den einzelnen Chorauftritten. Das Publikum spendete viel Beifall.