Dormagener Bahnhof : Nur kleine Fortschritte bei der Bahnhofs-Aufwertung

Dormagen Immer wieder gibt es Kritik an fehlender Sauberkeit und Sicherheit am Dormagener Bahnhof. Erste Maßnahmen greifen, aber nur langsam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Weggeworfene Kippen, verschüttete Getränke, fallengelassener Müll oder Vandalismus-Schäden: Der täglich von rund 5000 Fahrgästen genutzte Dormagener Bahnhof wird immer wieder als dreckig und wenig angenehm empfunden. Dieses Los teilt er zwar mit vielen anderen Bahnhöfen, trotzdem soll sich das Erscheinungsbild dauerhaft verbessern. Das fordern nicht nur viele Bürger, darin sind sich Stadtverwaltung und Politik einig. In einer Antwort auf einen Facebook-Post über mangelnde Sauberkeit gab Bürgermeister Erik Lierenfeld am Sonntag zu: „In der Tat ist der Bahnhof leider noch nicht in dem Zustand, wie ich es mir wünschen würde. Wir haben bereits einige Maßnahmen ergriffen.“



Wer für die Sauberkeit zuständig ist Die Bereiche am Dormagener Bahnhof, in denen Müll und Schmutz den Fahrgästen übel aufstoßen, sind unterschiedlichen Eigentümern und „Kümmerern“ zugeordnet. So reinigen die Technischen Betriebe Dormagen (TBD) im Auftrag der Stadt Dormagen die Unterführung und den Tunnel zu den Bahnsteigen regelmäßig. Für den Vorplatz an der Seite des Kundenzentrums der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) und den Busbahnhof auf dem Willy-Brandt-Platz ist die SVGD zuständig, für die Bahnsteige die Deutsche Bahn.

Info Umgestaltung des Dormagener Bahnhofs Umbauphase Vom ersten Spatenstich am 6. Dezember 2012 an war der Dormagener Bahnhof bis Mitte 2014 eine Dauerbaustelle. Eröffnung Am 7. Juli 2014 wurde die Unterführung zu den Gleisen eröffnet. Busbahnhof Der Willy-Brandt-Platz ist seit August 2013 fertig.



Sicherheit auf dem Gelände Gerade in den Abendstunden fühlen sich einige Passanten unwohl, wenn sie auf größere Personengruppen treffen. Vor einigen Jahren hatten sich Randalierer gezielt zwischen Radstation und SVGD-Kundenzentrum getroffen, von wo aus sie die Fahrgäste anpöbelten. Nach gezielten Kontrollen durch Polizei und Stadt sind die Treffen weniger geworden. Mit einem – zeitlich begrenzten – Platzverweis wird das Problem allerdings oft nur verlagert. „Die Präsenz uniformierter Kräfte gibt vielen Reisenden ein gutes Gefühl, das wird uns immer wieder gespiegelt“, erklärte der Erste Beigeordnete Robert Krumbein im Sommer. Auch das Personal von DB Sicherheit und die Bundespolizei sind im Einsatz.



Hausrecht auf den Bahnsteigen Gegen Pöbler auf den Bahnsteigen, auf denen die Deutsche Bahn (DB) zuständig ist, konnte die Stadt lange Zeit keine Verweise aussprechen. Das hat sich vor genau einem Jahr geändert. „Seit Oktober gibt es eine entsprechende Vereinbarung, so dass das Ordnungsamt eingreifen kann“, erklärte Stadtpressesprecher Max Laufer Ende 2018. Die DB Station & Service AG hat der Stadt Dormagen das Hausrecht am Dormagener Bahnhof übertragen. „Dadurch ist unser Ordnungsdienst in der Lage, zum Beispiel bei Vandalismus, aggressivem Betteln oder Belästigung von Fahrgästen auch im Hausrechtsbereich der Deutschen Bahn einzuschreiten“, erklärte Bürgermeister Lierenfeld vor einem Jahr. Die Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der Aufenthaltsqualität am Bahnhof sei ein wichtiges gemeinsames Anliegen von Deutsche Bahn, Polizei und Stadt.



„S.O.S.“-Maßnahmenpaket Sein Paket für mehr Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld beim Neujahrsempfang im Februar vorgestellt. Allerdings folgte die Politik ihm nur teilweise: Das bessere Reinigungsgerät und eine neue Verfugung wurden gebilligt, weiteres Personal jedoch nicht. „Mit den vorhandenen Personalressourcen ist Präsenz gerade in den Randzeiten abends und am Wochenende problematisch“, erläuterte Lierenfeld. Den zwei zusätzlichen Stellen für das Ordnungsamt sowie 1,5 Stellen für Reinigungskräfte bei den TBD verweigerte die CDU – und damit die Groko – ihre Zustimmung.

Kontrolle Fast täglich fanden 2019 am Bahnhof Kontrollen durch das Ordnungsamt statt – bis zu 25 Stunden im Monat. Von April bis Juni wurden bereits 18 „Kippenschnipper“ am Bahnhof erwischt und mit dem erhöhten Bußgeld belegt. Ordnungsamtsmitarbeiter und auch Anwohner bestätigen, dass die Sauberkeit sich verbessert hat. In ganz Dormagen gibt es mehr als 15 „Hot Spots“, bei denen das städtische Ordnungsamt wegen Lärm, Müll und Drogenkonsum genauer hinschaut.



Reinigung Die Reinigung wird effektiver durch einen neuen Heiß-Kalt-Wasserhochdruckreiniger der TBD und die neue Verfugung des Bahnhofsvorplatzes. „Die geschlossene Fuge sorgt dafür, dass Schmutz und Abfall sich nicht mehr zwischen den Pflastersteinen sammeln“, sagte SVGD-Geschäftsführer Klaus Schmitz: „Verschmutzungen werden wir mit dem neuen Reinigungsgerät und -intervall deutlich besser in den Griff bekommen.“