Jugendhilfezentrum in Dormagen : Raphaelshaus plant Bunkeröffnung

Jugendhilfezentrum in Dormagen

Dormagen Das Jugendhilfezentrum hofft auf „Heimatfonds“-Mittel des Landes. Gewünschter Starttermin ist der 8. Mai 2020.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Das Jugendhilfezentrum Raphaelshaus plant in einem von drei Bunkern auf dem weitläufigen Gelände eine Erinnerungsstätte. „Das pädagogische Konzept ist auf einem guten Weg“, erklärt Direktor Marco Gillrath auf Nachfrage unserer Redaktion. Nach dem Umbau sollen die Jugendlichen der Einrichtung sowie Schulklassen und andere Kleingruppen unter der Erde die Mahn- und Gedenkstätte besuchen können, um sich mit dem Grauen des Zweiten Weltkrieges und anderer, aktueller Kriege, mit den Opfern des Nationalsozialismus, dem jüdischen Leben in Dormagen und der Geschichte des Raphaelshauses, in dem sieben jüdische Kinder und auch Zwangsarbeiter lebten, auseinanderzusetzen.