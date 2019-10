Kultur in Dormagen : Kinoprojekt in der „Kulle“ ist erfolgreich angelaufen

Dormagen Komödie und Dokumentarstreifen – das ist die Mischung, die die Stadt das nächste Mal am Mittwoch, 13. November, Filminteressierten in der Kulturhalle bietet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das, was sie zusammen mit der Freiwilligenagentur und dem Netzwerk 55plus seit September auf die Beine stellt, kommt offenbar gut an. Auf alle Fälle das wiederbelebte Seniorenkino. Kulturamtschefin Ellen Schönen ist jedenfalls sehr zufrieden: „Wir hatten in den drei bisherigen Veranstaltungen zwischen gut 80 und 100 Besucher. Und hundert bedeutet ausverkauft. Wir mussten sogar Leute leider nach Hause schicken.“

Beim Abendfilm, der im Rahmen des neuen Programmkinos erstmals von der Stadt angeboten wird, ist noch Luft nach oben. Aber: „Mit dem bisherigen durchschnittlichen Besuch von 60 Kinofans sind wir zufrieden. Alles was über 50 ist, ist kein Flop.“ Schönen verweist darauf, dass mit dem Programmkino speziellere Filme gezeigt werden, die auch ein anderes Publikum ansprechen. Fest steht, dass es diese Doppel-Veranstaltung auf jeden Fall bis zum Sommer geben wird, „dann wird Bilanz gezogen“. Schönen wünscht sich, so betont sie, eine aktive Mitarbeit des Publikums bei der Auswahl der Filme: „Für Hinweise auf Filme, die wir mal zeigen sollten, sind wir sehr dankbar. Das gilt für das Seniorenkino ebenso wie für das abendliche Programmkino. In diesem Jahr gibt es neben dem 13. November am 4. Dezember noch einen weitere Filmtag, dann geht es am 8. Januar weiter.

Im Rahmen des beliebten Seniorenkinos läuft am 13. November um 15 Uhr die britische Gauner-Komödie „Ein letzter Job“. Im Mittelpunkt steht Brian Reader (Michael Caine), der nicht bereit ist, in den Ruhestand zu gehen, obwohl seine Kumpane im Knast sitzen und seine Ehefrau bereits tot ist. Ein letztes Ding will er noch drehen, auch weil er sich und allen beweisen will, dass er es immer noch drauf hat. Wie lässt sich die Welt retten? Um diese Frage dreht sich der um 20 Uhr beginnende Dokumentarfilm „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“. Der Film wird im Rahmen des Projekts „Weltbaustelle Dormagen“ angeboten.

Die Zuschauer sitzen wieder gemütlich an Tischen. Karten für das Seniorenkino inklusive Kaffee, Wasser und Kuchen kosten im Vorverkauf sieben Euro und an der Tageskasse 8,50 Euro. Die Tickets für das Programmkino sind zum Preis von 8,50 Euro erhältlich. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturbüro, unter 02133 257 338 und im Internet unter www.dormagen.de/tickets.

(schum)