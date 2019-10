Kultur in Dormagen : Kammertheater-Saison mit vier Premieren startet

Dormagen Am 8. November zeigen Sabine Misiorny und Tom Müller mit „Machen wir die Weihnachtsfliege“ die erste von drei eigenen Uraufführungen in dieser Spielzeit. Eine weitere Premiere mit Ensemblemitglied Lars Lienen gibt es auch.

Im Moment stecken die als „M&M-Theater“ bekannt gewordenen Broicher mitten in den Proben für „Machen wir die Weihnachtsfliege“. Bis zur Premiere am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr muss alles sitzen. Nach der Komödie „Schöne Bescherung!“ zur Adventszeit 2015 und 2016 stehen Misiorny und Müller 15 Mal wieder als vom Weihnachtsstress geplagtes Ehepaar Silvia und Paul auf der Bühne des Kammertheaters. Und es wird chaotisch zugehen, mit vielen Verwicklungen, die auch bei den Zuschauern ankommen, ohne dass sie das erste Stück gesehen haben müssen, wie Tom Müller ausführt: „Es wird wieder alles im Fiasko enden, mit ein paar kleinen Reminiszenzen an ,Schöne Bescherung’ – eben all das, was man damals hätte vermuten können, wird noch getoppt.“ Zwar steht der Versuch, durch Urlaub dem Weihnachtswahnsinn zu entfliehen, im Vordergrund, aber natürlich dürfen adventliche Accessoires und Bräuche nicht fehlen, ebenso wenig familiäre Alltags-Katastrophen. Da besteht eine wirklich große Chance, dass sich die Zuschauer in den liebevoll dargestellten Figuren auf der Bühne wiedererkennen – Lebensberatung inklusive, wie Misiorny lachend erklärt: „Wer sich schon im November unsere Komödie ansieht, hat noch viel Zeit, es bis Weihnachten besser zu machen als wir.“

Bei den Proben kann sich das Schauspieler-Ehepaar die Zeit selbst einteilen, was ein großer Vorteil ist. Gleich nach dem Premieren-Wochenende stürzen sich die beiden Theater-Experten bereits in die Proben für die nächste Uraufführung: „Hempels lassen’s krachen“ heißt es elf Mal ab Silvester um 17 Uhr. Dabei geht es um Partyvorbereitungen von Heike und Heiko Hempel, deren letzte eigene Feier zum Millennium schon 20 Jahre her ist. Dementsprechend eingerostet sind sie, hinzu kommen erwachsenen Kinder, die sich einiges „einverleibt“ haben. „Eben all das Chaos, das passiert, wenn man denkt, man hätte alles im Griff“, erläutert Misiorny. In der Machart vergleicht Tom Müller es mit dem erfolgreichen Stück „Candlelight und Liebestöter“, bei dem es auch um unterschiedliche Erwartungen, Missverständnisse und Verwicklungen geht: „Der Wiedererkennungswert beim Publikum dürfte bei 120 Prozent liegen“, sagt er schmunzelnd. Dieses Paar hat noch Potenzial, so Müller: „Wir experimentieren weiter, haben einige Ideen dafür in der Schublade.“