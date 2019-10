Workshop für Innenstadt Dormagen : Großes Interesse an Masterplan für die City

Großes Interesse an Masterplan für die City

Viele Teilnehmer – viele Ideen: Am Ende waren die Stellwände voll mit Zetteln, auf denen die Besucher sehr unterschiedliche Anregungen gaben. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Rund 150 Besucher kamen zum Auftakt in die Rathaus-Galerie, um sich an der Ideenfindung zu beteiligen.

Wenn die Resonanz auf den Ideenworkshop am Montag Abend in der Rathaus-Galerie ein Gradmesser für die künftige Entwicklung der Innenstadt ist, dann stehen die „Kö“ und die angrenzenden Straßen vor einer positiven Zukunft. Rund 150 Interessierte kamen, um mitzuwirken bei dem Projekt, die Innenstadt weiterzuentwickeln. Am Ende des Prozesses soll ein „Masterplan“ stehen, ein „übergeordneter Entwicklungsplan für die City“, wie es Bürgermeister Erik Lierenfeld nannte.