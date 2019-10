Verkehr in Dormagen : Delhoven streitet um neue Straße

Dormagen Die Gegner einer Anbindung an die Klosterstraße kritisieren die Stadt scharf.

Es spricht einiges dafür, dass die von der Verwaltung ins Gespräch gebrachte Anbindung des Wohnviertels östlich der Josef-Steins-Straße an die Klosterstraße im Planungsausschuss am heutigen Dienstag (Beginn 17.30 Uhr) das streitigste Thema sein könnte. Die Gemüter sind erhitzt, die Stimmung nicht gut. Im Fokus steht dabei auch die Stadt, deren Meinungsumfrage in den Sommerferien vor allem bei den Gegnern einer Anbindung scharf kritisiert wird. Die fordern ein unabhängiges Verkehrsgutachten und haben angekündigt, die von der Stadt angegebenen Zahlen nicht zu akzeptieren.

In einem Schreiben, das von Rechtsanwalt Wilhelm Meller im Namen der „IG Verkehrsregelung in Delhoven mit Bedacht und Augenmaß“ an die Stadt gegangen ist, ist der Ton rau. Darin spricht die IG von einer „völlig unakzeptablen Vorgehensweise“ der Stadt, mitten in den Sommerferien und mit einer „sehr kurzen Zeitvorgabe“ für die Beantwortung. Die Aussagekraft der Umfrage sei bereits vom Grundsatz her „völlig ungeeignet, überhaupt ein aussagekräftiges Meinungsbild festzustellen“. Man könne nicht in einem „ungeordneten Postwurfverfahren eine solche Umfrage durchführen“.