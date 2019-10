Patronatstag in Dormagen : Messen und Feiern zu Ehren von Hubertus im Stadtgebiet

Dormagen Drei Schützenbruderschaften, eine Gesellschaft und mehrere Korps, deren Patron der Heilige Hubertus ist, feiern rund um dessen Gedenktag am 3. November Messen, Bälle und Patronatsfeste.

Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg feiert gleich zwei Tage Patronatsfest: Das Regiment tritt am Samstag, 2. November, um 19.45 Uhr an, um die Zugkönige zum Ball (20 Uhr) im Hubertussaal abzuholen. Der Eintritt ist frei. Der Hubertussonntag beginnt am 3. November um 9.30 Uhr mit einer Heiligen Messe, bei der der neue Präses, Pater George, in sein Amt eingeführt wird. Um 10.30 Uhr startet im Straberger Hubertussaal die Siegerehrung der Schießwettbewerbe vom Vortag.

Das Hubertuskorps Nievenheim-Ückerath feiert am 2. November ab 19.30 Uhr seinen Hubertusball bei Manes am Bösch. Die St.-Hubertus-Schützengesellschaft Zons startet am 2. November um 19 Uhr mit dem Hubertusball in der Pfarrscheune, am 9. November um 19 Uhr mit der Hubertusmesse in St. Martinus.