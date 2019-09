Kulturhalle Dormagen : Seniorenkino ist zurück und gleich ausverkauft

Dormagen Nach mehr als einem Jahr Pause ist am vergangenen Mittwoch die Neuauflage des Seniorenkinos gestartet. „Die Premiere hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen“, sagt Kultur-Fachbereichsleiterin Ellen Schönen-Hütten.

Das nächste Kinomittwoch findet am 2. Oktober statt. Das Seniorenkino zeigt nach einer gemütlichen Kaffee- und Plauschrunde den Film „Ein Gauner und Gentleman“ mit Robert Redford. Am Abend folgt „Drei Tage in Quiberon“, ein Film über Romy Schneider. Karten für das Seniorenkino kosten im Vorverkauf sieben Euro und an der Tageskasse 8,50 Euro. Die Tickets für das Programmkino sind zum Preis von 8,50 Euro erhältlich. Die Karten gibt es im Kulturbüro, telefonisch unter 02133 257 338 und im Internet unter www.dormagen.de/tickets.