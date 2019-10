Innenstadt Dormagen : Die CDU fordert mehr Parkplätze für Behinderte

Dormagen Die Christdemokraten wollen die Erreichbarkeit der City verbessern und die Parkplatzsituation für Mobilitätseingeschränkte und für Eltern mit Kindern aufwerten. Die Stadt soll ihren Maßnahmenkatalog prüfen.

Parken und das barrierefreie Erreichen der Innenstadt – zwei Themen, die nicht nur zusammenhängen, sondern auch brandaktuell sind und viele Gespräche von Innenstadtakteuren und -besuchern bestimmen. Wie die hitzige Diskussion um die „Sparkassen-Treppe“. Das sieht auch die Dormagener CDU so, deren Ortsverband Stadtmitte die geplante Sanierung oder komplette Erneuerung des Aufgangs von der Straße Unter den Hecken zur Kölner Straße zum Anlass für einen umfassenden Vorstoß in Sachen Parken nimmt. Mit einem Schwerpunkt: „Diese Diskussion zeigt, dass viele Dormagener die vorhanden Park- und barrierearmen Zugangsmöglichkeiten zur Innenstadt nicht kennen“, sagt Vorsitzende Elke Wölm, „obwohl sie selbst in in ihrer Mobilität eingeschränkt und damit betroffen sind“. Die CDU richtet drei Prüfaufträge an die Verwaltung, die zum Ziel haben, dass die Innenstadt leichter erreicht werden kann.