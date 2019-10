Chorhaus St. Michael Dormagen : Neuer Projektchor studiert Händel-Werke ein

Dem Händel-Projektchor des Dormagener Chorhauses gehören 90 Sängerinnen und Sänger an. Die Konzerte sind am 9. und 10. November. Foto: Chorhaus

Zons Zum ersten Mal bietet das Chorhaus St. Michael Dormagen ein „Offenes Chorprojekt“ für einen fest definierten Zeitraum an.

Das Angebot richtet sich an geübte Sängerinnen und Sänger, die gemeinsam in einem Projektchor unter der Leitung von Kantor Horst Herbertz ein Konzertprogramm mit Musik von Georg Friedrich Händel (1685-1759) erarbeiten. Dafür haben sie sich seit August bei inzwischen elf Proben vorbereitet – eine „normale“ Probe und die Generalprobe stehen noch aus. Die Konzerttermine sind am Samstag, 9. November, und Sonntag, 10. November, jeweils um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus in Zons.Und die Resonanz auf dieses erste „Offene Chorprojekt“ ist gewaltig: „Es haben sich 82 Sänger und Sängerinnen aus den Reihen des Chorhauses gefunden sowie acht Gastsänger, die nur für dieses Projekt zu uns gestoßen sind“, erklärt Alexandra Hofmann vom Chorhausbüro. Die Sänger des Chorhauses sind beheimatet in den Kirchenchören, dem Chor DaCapo und auch im Vokalensemble „Capella Zontium“, das sich dieser Musik eigentlich ausschließlich verschrieben hat. Aus den Reihen der Chorhaussänger kommt auch immer wieder der Wunsch nach gemeinschaftlichen Aktionen, wie Hofmann berichtet: „Wir sind sehr froh, den Sängern dieses Angebot machen zu können.“