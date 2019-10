Bauarbeiten am Bahnhof Dormagen : Die Treppe zum Fußgängertunnel wird erneuert

Der Zugang zum Fußgängertunnel am Dormagener Bahnhof von der Westseite her ist geschlossen. Dort entstehen eine besser einsehbare Treppe und ein neuer Platz. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Auf der Bahnhofs-„Rückseite“ zur Knechtstedener Straße entsteht ein neuer Vorplatz. Auch der Tunnel wird verbessert.

Ende August begannen die Arbeiten an der Westseite des Bahnhofs an der Knechtstedener Straße, wo für knapp 3,6 Millionen Euro im Rahmen des Stadtteilentwicklungsprojektes „Soziale Stadt Horrem“ eine neue Treppenanlage und ein autofreier Vorplatz entsteht. Bis wahrscheinlich Herbst 2020 sollen die Umbauten dauern. Der Fußgängertunnel zu den Gleisen ist seit Anfang Oktober von der „Bahnhofs-Rückseite“ aus nicht mehr zugänglich, so dass die Bahn-Fahrgäste vorerst nur vom Busbahnhof am Willy-Brandt-Platz über den „Haupteingang“ sowie über Treppen und Aufzüge der Unterführung zwischen Zonser und Knechtstedener Straße zu den Bahnsteigen kommen können. „Der Zugang zu den Gleisen bleibt natürlich gewährleistet, wenn auch für einen Teil der Horremer über einen Umweg“, sagt der städtische Projektkoordinator Detlev Falke.