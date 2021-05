Ehemaliger Bürgermeister : Trauer um Leo Römer in Hückelhoven

Hückelhoven Der Alt-Bürgermeister ist am 21. Mai im Alter von 86 Jahren verstorben. Zwölf Jahre lang wirkte er als Oberhaupt der Stadt Hückelhoven. Die CDU würdigt sein Wirken.

In Leo Römer ist am vergangenen Freitag, 21. Mai, ein politisches Urgestein der Stadt Hückelhoven im Alter von 86 Jahren plötzlich gestorben. Von 1972 bis 1984 amtierte der CDU-Kommunalpolitiker als Bürgermeister seiner Geburtsstadt Hückelhoven. „Der plötzliche Tod von Leo Römer hat in der CDU Bestürzung und Trauer ausgelöst. Auch in seinem hohen Alter war er bei allen Veranstaltungen der CDU in Hückelhoven präsent, er beteiligte sich sehr rege an den Diskussionen über alle Themen. Seiner Familie gehört unsere Anteilnahme“, würdigte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Schnelle die politische Person des am Hückelhovener Markt aufgewachsenen Leo Römer.