Aktion des RVR : In Dinslaken 130 Bäume für ein besseres Klima gepflanzt

Voraussetzung für einen Baum war eine vorangegangene Bewerbung beim RVR. Im Spätsommer startete der Bewerbungsaufruf an Leute, die Platz für einen Baum im Garten zur Verfügung haben. Ein Obstbaum sollte es sein. Welche Sorte es wird, war bis zum Verteiltag ein großes Rätsel. Am Ende gab es ein paar Birnen und ganz viele Äpfel. Doch egal welcher Baum es wurde und obwohl es noch einige Jahre dauern wird, bis die Ernte für einen Apfelkuchen reicht, wurde er mit Freude empfangen. „Die Bürger und Bürgerinnen fanden die Aktion richtig gut und sind gespannt, wie sich ihr Baum in den nächsten Jahren entwickeln wird“, beobachtete Kristina Ackermann, die Beauftragte für Klima- und Umweltschutz der Stadt Dinslaken. „Jeder Baum trägt zu mehr Grün in unserer Stadt bei, bietet Lebensraum für Tiere und dem Menschen im Sommer Schatten.“