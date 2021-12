Für Schulen und Kitas in Dinslaken : Die Linke sorgt sich um Finanzierung der Luftfilter

Für Schulen und Kitas in Dinslaken

Dinslaken Die Fraktion Die Linke fordert Bürgermeisterin Michaela Eislöffel auf, noch vor der Ratssitzung am 14. Dezember die Finanzierung der Filteranlagen schriftlich zuzusichern.

Die Fraktion Die Linke im Rat der Stadt Dinslaken ist aufgrund eines fehlenden Jahresabschlusses für 2021 und der daraus folgenden Verschiebung des Beschlusses über den Haushalt für das Jahr 2022 in Sorge. Sie sieht die Finanzierung der bereits durch den Rat beschlossenen 244 Luftfilteranlagen für Dinslakener Schulen und Kindertagesstätten und deren baldige Beschaffung unter den Bedingungen einer vorläufigen Haushaltsführung gefährdet. Aus diesem Grund fordert die Linke Bürgermeisterin Michaela Eislöffel auf, noch vor der Ratssitzung am 14. Dezember die Finanzierung der Filteranlagen schriftlich zuzusichern. Denn der Rat soll erst in dieser Sitzung endgültig über die Vergabe und Beschaffung von Luftfilteranlagen für Dinslakener Schulen und Kindertagesstätten entscheiden.