Tier vermutlich aus den Alpen : Experten bestätigen Wolfssichtung in Goch

Dieses Foto machte Richard Dittrich von dem Wolf in NIerswalde. Foto: Dittrich

Goch/Weeze Nach einem Monat haben die Schäfer in der Region Gewissheit. Das Tier, das Anfang November in Nierswalde bei Goch gesichtet wurde, war ein Wolf. Das Tier kommt wohl aus den Alpen.

Von Sebastian Latzel

Der Jäger, der die Fotos gemacht hatte, war sich von Anfang an sicher gewesen: Das Tier, das er da am 2. November in Nierswalde gesichtet hatte, ist ein Wolf, hat Richard Dittrich immer betont. Bilder des Tieres waren ebenso zum Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz geschickt worden wie genetische Proben von einem toten Reh. Jetzt hat das Lanuv offiziell bestätigt: In Nierswalde hat sich ein Wolf aufgehalten.

„Anhand der an dem toten Reh genommenen genetischen Proben konnte durch das Senckenberg Forschungsinstitut in Gelnhausen ein bisher unbekannter Wolfsrüde mit der Kennung GW2402m nachgewiesen werden“, teilte das Lanuv am Mittwoch mit. Der Wolf trage als genetisches Merkmal den Haplotyp HW22, der für die Alpenpopulation (Italien, Frankreich, Schweiz) kennzeichnend ist. Herkunftsrudel und Verbleib dieses Wolfes seien aktuell nicht bekannt.

Jetzt stehe aber fest, dass es sich bei dem Wolf in Nierswalde nicht um ein Tier aus dem Rudel von Niederrheinwölfin Gloria handelt, so Wilhelm Deitermann vom Lanuv. Die Auswertung des Bildmaterials sei nicht ganz einfach gewesen. Da man aber auch DNA-Material des toten Rehs gehabt habe, sei es gelungen, die Ergebnisse zusammenzuführen und so zu dem Schluss zu kommen, dass das Tier in Nierswalde definitiv ein Wolf war. Ob er das Reh selbst gerissen habe oder nur von dem Kadaver gefressen habe, sie nicht bekannt. Es spiele auch keine Rolle. Denn für Wildtiere gebe es keine Entschädigung.

„Bislang gehen wir davon aus, dass es ein Tier ist, das durchzieht“, sagt Deitermann. Wölfe verlassen bis spätestens zum Ende des zweiten Lebensjahres das elterliche Rudel und wandern dann weit umher. Zum Teil mehrere hundert Kilometer weit. Dass Wölfe aus der Alpenpopulation Nordwest-Deutschland erreichen, ist daher nicht ungewöhnlich. Zuvor konnten bereits drei weitere Wolfsrüden aus den Alpen in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen werden: Ein Tier durchquerte 2020 den Rheinisch-Bergischen-Kreis und wurde später in Niedersachsen im Bereich der Elbe nachgewiesen, Ein anderes streifte Ende 2020 durch den Kreis Viersen und erreichte von dort aus die niederländische Provinz Brabant. Auch der Wolf, der im Mai 2021 in Köln nachgewiesen konnte, ist der Alpenpopulation zuzuordnen. Wo er sich aufhält ist aktuell nicht bekannt.

Mit der Meldung des Lanuv gibt es damit jetzt die vierte offizielle Bestätigung für einen Wolf im Kreis Kleve. Vor einigen Jahren war ein Tier, das mit einem Sender ausgestattet war, über die Rheinbrücke in Emmerich nach Weeze und dann Richtung Niederlande gezogen. In Kerken war bei einem gerissen Schaf DNA von einem Wolf nachgewiesen worden. Außerdem hatte ein Bürger ein Video eines Tieres in Rees-Haffen gedreht.

Wo sich das Tier, das in Nierswalde fotografiert wurde, aktuell aufhält, ist nicht bekannt.