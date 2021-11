Schwerer Unfall in Dinslaken : Drei Frauen bei Zusammenprall von Pkw verletzt

Schwerer Unfall in Dinslaken

Dinslaken Nach dem Unfall, der sich in einem Kreuzungsbereich ereignete, mussten die Autofahrerinnen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden, ereignete sich am vergangenen Montag. Eine 56-jährige Frau aus Oberhausen befuhr gegen 15.50 Uhr mit ihrem Pkw die Schloßstraße aus Richtung Dinslaken kommend in Richtung Brinkstraße. Sie beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links in die Brinkstraße (B8) abzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den ihr entgegenkommenden Wagen einer 61-jährigen Frau aus Dinslaken, die mit ihrem Pkw die Leitstraße aus Richtung Duisburg befuhr und den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren wollte