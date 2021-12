Kita Dickerstraße in Dinslaken : Kinder packen Hilfe für Tadschikistan

Die Kinder der Kita Dickerstraße haben Hilfspakete für Tadschikistan gepackt. Foto: din/Stadt Dinslaken

Dinslaken Die Kita Dickerstraße war im Weihnachts-Einsatz für das Friedensdorf. Unter dem Motto „Teilen und helfen“ packten die Kleinen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern Pakete für Kinder in Tadschikistan.

Die Vorweihnachtszeit ist auch für Kinder eine ganz besondere Zeit. Der Elternbeirat des Dinslakener Familienzentrums Dickerstraße hat sich an die eigene Kindheit erinnert und an die Zeit, in der Schuhkartons gepackt wurden, um anderen eine Freude zu machen. Nun können die eigenen Kinder diese Erfahrung erleben. Der Elternbeirat ist sich sicher, mit dem Friedensdorf den richtigen Partner für die Idee zu haben. Denn es ist ihm wichtig, dass das richtige Geschenk an der richtigen Adresse ankommt.

Mit Hilfe der Packlisten des Friedensdorfs konnten die KiTa-Eltern der jeweiligen Gruppen die benötigten Dinge in vorbereitete Behälter legen. Die Kinder jeder Gruppe haben dann mit Hilfe ihrer Erzieherinnen und Erzieher die Friedensdorf-Kartons gepackt.

Das Thema „Teilen und Helfen“ begleitet sie im Kita-Alltag ständig. Durch das vorangegangene Martinsfest rückte es in den letzten Wochen in den Morgenkreisen immer wieder in den Vordergrund. Für die Kinder war ganz klar: „Wir möchten anderen Kindern, die nichts zu spielen und zu essen haben, helfen.“

Die Spenden der Familien wurden in den einzelnen Gruppen gemeinsam mit den Erzieherinnen und Kindern in die entsprechenden Kartons verpackt. „Das habe ich mitgebracht, damit andere Kinder auch was zu essen haben“, freute sich ein Kind während des Packens. Auch Sätze wie „Jetzt bekommen auch Kinder Geschenke, die nicht so viel Geld haben“ oder „Meine Socken machen dem anderen Kind die Füße warm“ fielen beim Verschnüren der Kartons. In einer Sache waren sich alle Kinder einig: „Die anderen Kinder werden sich freuen und lachen.“