140 Beiträge zu Planungsvarianten in Hiesfeld : Rege Online-Beteiligung für Entwicklung des Freibadgeländes

140 Beiträge zu Planungsvarianten in Hiesfeld

So sah es auf dem Areal noch vor zwei Jahren aus. Mittlerweile hat sich die Natur ein großes Stück des ehemaligen Freibadgeländes zurückerobert. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Am Mittwoch, 8. Dezember, ab 18 Uhr werden die Ergebnisse digital vorgestellt und diskutiert. Hierzu lädt die Din Fleg alle Interessierten ein.

Die Online-Beteiligung für die Entwicklung des ehemaligen Freibadgelände in Hiesfeld ist abgeschlossen. Bei der Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft Din Fleg sind rund 140 Beiträge zu den Planungsvarianten eingegangen. Entwickelt worden waren diese Varianten durch das Landschaftsarchitekturbüro RMP Stephan Lenzen. Mit insgesamt 840 Likes zu den Beiträgen haben die Teilnehmenden online deutlich gemacht, wo aus ihrer Sicht Schwerpunkte in der Nachnutzung des Geländes liegen.

„Wir freuen uns, dass das Format so einen großen Zuspruch erhalten hat. Die gesammelten Anregungen und Hinweise sind eine wichtige Grundlage, um anschließend in eine detailliertere Entwurfsplanung einzusteigen. Wir bedanken uns bei allen, die sich so aktiv eingebracht haben“, sind sich Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und Din Fleg-Geschäftsführer Dominik Erbelding einig.