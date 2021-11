Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen in Dinslaken drei Tonnen Erdkabel von Gelände einer Elektrofirma

Dinslaken Die Kabel waren auf mehreren Trommeln gelagert. Um auf das Gelände der Elektrofirma zu gelangen, entfernten die Täter ein Zaunelement.

Unbekannte Täter haben von dem Gelände einer Elektrofirma an der Auestraße circa drei Tonnen Erdaluminiumkabel gestohlen. Die Kabel waren dort auf mehreren Trommeln gelagert. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter die Kabel teilweise von den Trommeln abgerollt und von einer Trommel direkt am Lagerplatz einige Meter abgeschnitten. Um auf das Gelände der Firma zu kommen, entfernten die Einbrecher ein Zaunelement. Insgesamt müssen nach Aussage der Polizei mehrere Täter vor Ort gewesen sein, da die Kabeltrommeln und das Kabel selbst schwer zu bewegen sind. Die Tatzeit liegt zwischen dem 22. November und dem 29. November. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.