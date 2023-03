Öffentlicher Personennahverkehr Hünxer SPD-Senioren fordern ein NRW-Landesticket

Siegmund Braune, Vorsitzender der AG 60 plus Hünxe, äußert sich differenziert zum Angebot: „Das Ticket allein wird keine Verkehrswende einleiten, da es noch zu teuer ist.“ Doch wolle man Autofahrer zur vermehrten Nutzung des ÖPNV bewegen, müsse das Ticket günstiger angeboten werden. Daher fordere die AG 60 plus in Hünxe ein NRW-Landesticket für nur 29 Euro, dies sei ein Preis, der auch von Verkehrswissenschaftlern als wirksam erachtet werde, um Autofahrer zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen, argumentiert Braune. Zudem würden die meisten Fahrten die nordrhein-westfälischen Landesgrenzen nicht überschreiten, was ein solches Ticket zusätzlich sinnvoll machen würde.