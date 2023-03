Hochwasserschutz am Niederrhein Mahner wollen nicht warten, bis es zu spät ist

Die Folgen des Kohlebergbaus, des Salzbergbaus, des Klimawandels mit Flutkatastrophen und Starkregenereignissen – alles das sollten Warnhinweise genug sein und endlich zu einem Umdenken in der Gesellschaft, in der Politik, in der Landes- und Bundesregierung führen. Dieser Auffassung sind Hans-Peter Feldmann aus Xanten und Hans-Henning Schultes aus Alpen. Beide haben die Befürchtung, dass der Weg auch, aber keinesfalls nur am Niederrhein sehenden Auges in die Katastrophe führt, wenn nicht bald konsequent gehandelt werde.