Unfall in Voerde Polizist auf E-Bike stößt mit Range Rover zusammen

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, befuhr ein 52-jähriger Polizeibeamter am Mittwoch gegen 10.25 Uhr im Rahmen des Dienstes als Radstreife mit dem dienstlichen E-Bike den kombinierten Geh-/Radweg der Hindenburgstraße. Er kam aus Richtung Friedrichsfeld und war in Richtung Dinslaken unterwegs.