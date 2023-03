Verbrechen in Voerde Hupen verrät Autodieb – Verfolgungsfahrt endet am Stromkasten

Unbeeindruckt von dem Unfall, bei dem sowohl am Auto als auch an den Gegenständen erheblicher Sachschaden entstanden war, flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß weiter. Doch er kam nicht weit: Noch an der Hugo-Müller-Straße konnten Polizistinnen und Polizisten den Mann einholen. Es handelt sich hierbei um einen 32-jährigen Polen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.