Ökologisch wertvolle Fläche Initiative will das gesamte Biotop erhalten

Mit einem Schreiben hat sich die Initiative Emmelsum Biotop retten an ihre Unterstützerorganisationen gewandt. In dem Schreiben bezieht sich Johannes Hansen als Unterzeichner auf die zurückliegende Ratssitzung, in der nach seiner Überzeugung deutlich wurde, dass es noch ungeklärte Rechtsfragen gibt. „Das wurde so von der Voerder Stadtverwaltung eingeräumt“, wie Hansen feststellt. Das Unternehmen Greenfield Development will auf dem Gelände einen Logistikpark errichten.