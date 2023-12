Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Michael Kirsch aus Voerde ist neuer Hauptgeschäftsführer

Michael Kirsch ist seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der BG BAU tätig, zuletzt als stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Davor leitete er als Geschäftsführer die Region Mitte der BG BAU in Wuppertal. Den Einstieg in die BG BAU vollzog der Voerder mit der Ausbildung zur Aufsichtsperson in der ehemaligen technischen Abteilung Dortmund, danach war er als Bereichsleiter in der technischen Abteilung Köln tätig. Nach der Fusion der sieben Bau-Berufsgenossenschaften und der Tiefbau Berufsgenossenschaft wurde er im Jahr 2006 stellvertretender Bezirkspräventionsleiter in Berlin und im Jahr 2010 Bezirkspräventionsleiter in Wuppertal.