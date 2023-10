Jury hat entschieden Voerder Klimaschutzpreis geht an Initiative und engagierte Bürger

In diesem Jahr geht der erste Platz in Voerde an die Foodsharing-Initiative Voerde. Seit 2021 bewahren die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Lebensmittel, die noch essbar aber nicht mehr verkäuflich sind, vor dem Wegwerfen. Über 101.714 Kilogramm konnten die Lebensmittelretter so im Rahmen von über 4.500 Einsätzen retten und an Interessenten weiter verschenken. Die Foodsharing-Initiative Voerde darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 1250 Euro freuen.