Bauernmarkt in Spellen Lebensmittel aus der Region - der kleine Markt der kurzen Wege

Wie eine Wagenburg gruppieren sich die Verkaufswagen um den Spellener Dorfplatzes. Die Mitte markiert ein ausladender roter Sonnenschirm, der an Tagen wie diesen auch als Regenschirm taugt. Wetterbedingt ist der Betrieb mäßig, an trockenen und wärmeren Tagen ist es hier wesentlich voller. Auch am Weinkeller-Stand ist wenig los. „Es ist auch noch zu früh“, sagt Ludger Ernsting, Vorsitzender des Vereins Bauernmarkt Spellen, der mit Manfred Ridderskamp, einem Vorstandskollegen, an einem Stehtisch stehend darüber plaudert, wie man den Markt einst erfolgreich aus der Taufe gehoben hat.