Auch Lebensräume gehen verloren BUND warnt vor der Vernichtung von Ackerland

Die Kreisgruppe Wesel des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt vor weiterem ungehemmten Flächenverbrauch, wie er gegenwärtig durch die Ansiedlung von Logistikzentren in Wesel und Voerde stattfindet oder geplant ist. Die Naturschutzorganisation sieht die Kommunen Voerde und Wesel in der Verantwortung und fordert sie auf, die derzeit in der Debatte befindlichen Bebauungspläne zum Lippehafen Süd und zum Greenfield-Logistikzentrum zurückzunehmen.