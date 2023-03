Schön bleiben wie Film-Legenden Beauty-Tipps von Stefanie Powers und Inger Nilsson

Während der Messen Top Hair und Beauty werden am Samstag Branchenprofis für ihre überragenden Leistungen mit dem Gloria-Award geehrt. Zu der Gala kommen auch die Film-Legenden Stefanie Powers und Inger Nilsson. Powers kommt das erste Mal in ihrem Leben nach Düsseldorf und freut sich auf die „famose Stadt“, wie sie unserer Redaktion sagt. Sie habe viele treue Fans in Deutschland, die im Laufe der Jahre zu Freunden geworden seien, sagt die 80-jährige US-Amerikanerin, die unvergessen ist in ihrer Rolle als Jennifer Hart in der Fernsehserie „Hart aber herzlich“. Ihr liebster Kosmetikartikel sei ein Make-up-Retuschierstift, verrät sie ihr Beauty-Geheimnis. „Meine größte Inspiration war meine Mutter.“ Das Altern sei unvermeidlich – „wenn wir Glück haben, es ist wichtig, aktiv und neugierig zu bleiben“. Powers lebt teilweise auch in Kenia, wo sie sich um die William Holden Wildlife Foundation kümmert, die sie nach dessen Tod gründete.