Verkehrsprojekt mit dem Hafen Duisburg Runter von der Straße – rauf auf Schiene und Schiff

„Insbesondere in unserem staubelasteten Nordrhein-Westfalen, mit leider zunehmenden Infrastrukturproblemen, sehen wir die Zukunft der Logistik in einer intelligenten Verknüpfung der Verkehrsträger“, sagt DeltaPort-Geschäftsführer Andreas Stolte. „Mit dem ersten Zug wird deutlich, dass wir als starke Partner am Markt gemeinsam funktionieren und ein attraktives Logistikangebot liefern“, sagt Dortmunder-Hafen-Vorständin Bettina Brennenstuhl. „Das Interesse der verladenden Wirtschaft am neuen Zugprodukt ist für den Kombinierten Verkehr in Europa erfreulich groß. Unsere heimischen Unternehmen sind zwingend auf Transporte von Wagengruppen, einzelnen Waggons und den Kombinierten Verkehr angewiesen, schließlich sind die meisten von ihnen nicht in der Lage, das Volumen für Ganzzüge zu stemmen. LOG4NRW ist folglich notwendig für die Logistik von Nordrhein-Westfalen stärkster Industrieregion Südwestfalen.“, sagt Christian Betchen, Geschäftsführer der KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein und Südwestfalen Container-Terminal GmbH.