Antrag von fünf Ratsfraktionen Nichts überstürzen beim geplanten Logistikpark Emmelsum

Greenfield, der in Düsseldorf ansässige Entwickler von Logistikimmobilien, hatte kürzlich auf seiner Internetseite für seine Teilnahme an der Fachmesse „Transport – Logistic“, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geworben. Dort kündigte das Unternehmen bereits an, dass der Baubeginn für das Logistikprojekt in Voerde für Sommer 2023 vorgesehen ist. Und als Mietbeginn wurde Juni 2024 genannt. Von dieser Zeitplanung des Investors Greenfield hatte die Stadt Voerde damals nach eigener Aussage keine Kenntnis.