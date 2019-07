Auf Sommertour : Politikerin auf Nachtschicht

Voerde Die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik besuchte die Polizei in Voerde.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik hat ihre „Sommertour“ durch die Region auf der Voerder Polizeiwache beendet. Sie wollte die Beamtinnen und Beamten bei einer Spätschicht begleiten und schlüpfte in die Rolle einer „Praktikantin“, wie sie selbst mitteilt. Von Freitagabend, 20 Uhr, an durfte sie eine halbe Nacht lang hospitieren und an der Seite eines Polizei-Teams in einem Streifenwagen mitfahren. Müde, dafür aber voller nachhaltiger Eindrücke und mit noch viel mehr Respekt für die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten habe sie später ihren Mini-Einsatz beendet, lässt sie wissen.