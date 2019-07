Unfall in Dinslaken : Betrunkener Radfahrer rammt Pkw: Zeuge gesucht

Unfall in Dinslaken

Die Polizei sucht den Fahrer eines silberfarbenen Fahrzeugs, der am Montag von einem Radfahrer gerammt wurde. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dinslaken Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag gegen 18.20 Uhr mit einem betrunkenen Radfahrer zusammengestoßen ist. Der silberfarbene Wagen war auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Dinslakener Innenstadt unterwegs.

Aus der Wielandstraße ist dann ein Radfahrer gegen die rechte Seite des Autos geprallt. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt über die Karlstraße in unbekannte Richtung fort. Wenige Minuten später beobachtete eine Zeugin, wie ein 50-jähriger betrunkener Radfahrer aus Voerde an der Wielandstraße/Hünxer Straße in Dinslaken ein Auto beschädigte. Die Frau alarmierte die Polizei. Diese nahm den Mann mit zur Wache. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Vermutlich hängen beide Unfälle zusammen. Um das zu klären, sucht die Polizei den Fahrer des silberfarbenen Wagens.