Race @ Airport : Autorennen auf der Schwarzen Heide

Hünxe Zum zwölften Mal gastiert am Sonntag, 4. August, das Spektakel Race @ Airport auf dem Flugplatz Schwarze Heide. Die Beschleunigungsrennen für jegliche Fahrzeuge werden über die Distanz einer Viertelmeile (402.34 Meter) ausgetragen.

(ras) Für die Zuschauer gibt es wieder ordentlich was auf Ohren und Augen. Die besten technisch und optisch getunten Autos, Motorräder, Karts und Quads aus dem Rhein-/Ruhrgebiet, Sauer- und Münsterland sowie der Niederlande werden mit qualmenden Reifen und brüllenden Motoren für Nervenkitzel sorgen. In verschiedenen Hubraumklassen kämpfen die Starter mit allen psychischen und physischen Tricks um Zehntelsekunden. So werden etwa Motor- und Fahrwerksabstimmungen sowie Reifenluftdruck im Laufe des Renntages geändert.