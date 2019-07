Aktionen, Tanz und Live-Musik : Din-Tage – Dinslaken feiert sich selbst

Twenty Summers Left werden auf der Bühne am Neutor das Rock-Monster von der Kette lassen. Foto: tsl

Die Din-Tage kommen: Dinslaken feiert drei Tage lang sich selbst, den Trödel, die Musik und das Leben. Vor den Bühnen spielt sich die Party ab, und die Jugend erobert den Stadtpark. Da geht es auch um Umweltschutz.

Drei Tage lang feiert Dinslaken. Die Din-Tage strecken sich vom Neutor über Altmarkt und Burgtheater bis in den Burginnenhof und in den Stadtpark, wo sich die Jugend-Din-Tage ausbreiten. Es gibt kulturelle Angebote und jede Menge zum Mitmachen und Erleben in der Innenstadt von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. August. Zentren sind die Standorte der Bühnen und die Angebote für junge Leute.