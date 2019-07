Scheunenbrand verhindert : Feuerwehr löscht brennendes Stroh in Drevenack

Feuerwehr löscht brennendes Stroh in Drevenack

Hünxe Die Hünxer Feuerwehr musste am Montagabend große Mengen brennendes und glimmendes Stroh löschen. Zunächst hieß es, es gehe um einen Scheunenbrand.

Der Alarm kam gegen 20.30 Uhr am Abend. Alle vier Einheiten der Feuerwehr Hünxe wurden gerufen. Es hieß, dass am Wachtenbrinker Weg im Ortsteil Drevenack angeblich Stroh in einer Scheune brennen sollte.