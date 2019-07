Kleinbus kracht gegen Lastwagen : Mann stirbt bei Unfall auf der A3 bei Dinslaken

Tödliche Kollision: Der Fahrer des Kleinbusses starb noch an der Unfallstelle. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Dinslaken Am Montagmittag ist es auf der A3 bei Dinslaken zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 39-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Auf der Autobahn ist zwischen Hünxe und Kreuz Oberhausen zurzeit nur ein Fahrstreifen frei. Der Verkehr staut sich auf über zehn Kilometer.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Vormittag bei Oberhausen auf der A3 in Richtung Köln der Fahrer eines Sprinters auf einen am Stauende stehenden Sattelzug aufgefahren.