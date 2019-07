Buchempfehlung : Erzählungen vom Ende des Endes der Welt

Jonathan Franzen zählt seit Jahren schon zu den angesehensten und erfolgreichsten US-amerikanischen Autoren der Gegenwart. Nicht zuletzt aufgrund des Welterfolgs seiner Romane fanden auch seine Essay–Bände weltweit Beachtung.

Sein jetzt in deutscher Übersetzung vorliegender neuer Band mit 16 Essays, Reisereportagen und Erzählungen, „Das Ende vom Ende der Welt“, fand erneut und auch hierzulande ein breites, positives Medienecho.

Es sind engagierte Plädoyers für die Bewahrung der Schöpfung angesichts von Klimawandel und Artensterben und für die Erhaltung der Demokratie angesichts des Siegeszuges des Rechtspopulismus in der westlichen Welt. Franzen attackiert aber auch leidenschaftlich die sozialen Medien, deren oberflächlichen Sofort-Kommentaren er die sorgsam abwägende Form des Nachdenkens im literarischen Essay gegenüberstellt.

Besonders eindrucksvoll liest sich der Bericht über eine Schiffsreise in die Antarktis und das Studium ihrer tierischen Bewohner einschließlich einer ungewöhnlichen Begegnung mit einem Königspinguin. Nachdrücklich plädiert Franzen aber auch für die unvergleichlichen Erkenntnischancen der Literatur, wenn es darum geht zu erkennen, wer wir sind und warum wir uns derzeit so sehr an der Schöpfung vergehen und unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören.