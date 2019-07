Schwer beschädigter Audi am Tenderingsweg : Rätsel um „heimlichen“ Unfall gelöst

Schwer beschädigter Audi am Tenderingsweg

Der Unfall geschah am Mittwoch um 16.50 Uhr, es wurde niemand verletzt. Dieses Foto bekam Heinrich Peters aus Hünxe von Bürgern. Foto: Heinrich Peters/privat

Die Gerüchteküche kochte: Ein scheinbar schwerer Unfall auf dem Tenderingsweg, von dem die Polizei gar nichts zu wissen schien.

(szf) Ein Rätsel um einen scheinbar schweren Unfall hat Anwohner im Bereich des Tenderingswegs und die Polizei gleichermaßen auf Trab gehalten. Es gab einen stark beschädigten Audi, der am Tenderingsweg stand. Das Fahrzeug war derart zerstört, dass kaum vorstellbar schien, dass die Insassen nicht verletzt worden sollten. Bürger vermuteten einen Raser-Unfall. Und dann keimte rasch der Verdacht, dass der ganze Vorfall vertuscht werden sollte, womöglich wegen irgendwelcher illegaler Machenschaften oder Alkoholfahrten. Denn die Polizei konnte auf Anfrage überhaupt nichts zu diesem Unfall sagen; es lag nichts darüber vor.

Die Polizei hat schließlich herausgefunden, was es mit der Angelegenheit auf sich hat: nach intensiver Recherche, wie Sprecherin Andrea Margraf erklärte. „Da war tatsächlich ein Unfall, aber ein relativ harmloser: Beim Abbiegen an Tenderingsweg und Lohberger Straße“, berichtete sie. Niemand sei dabei verletzt worden.

Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr wollte demnach 19 Jahre alter Audifahrer aus Hünxe an der Straßenecke abbiegen. Ein anderer Audi, gesteuert von einem 59-Jährigen, ebenfalls aus Hünxe, kam von der anderen Seite. Dann sei es wohl zu einem Missverständnis gekommen. Der 19-Jährige meinte laut Polizei, die Insassen im anderen Wagen hätten ihm signalisiert, er könne abbiegen. Diese wiederum erklärten, dass sie das nicht getan hätten und der 19-Jährige einfach losgefahren sei. So stießen beide Fahrzeuge zusammen.