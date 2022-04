Tödlicher Verkehrsunfall in Kempen : Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Tödlicher Verkehrsunfall in Kempen

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kempen (oli) Bei einem Verkehrsunfall in Kempen ist ein 50 Jahre alter Motorradfahrer noch an der Unfallstelle ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei wollte gegen 14.22 Uhr ein 82 Jahre alter Autofahrer aus Moers an der Anschlussstelle Kempen von der Autobahn A40 auf die Kerkener Straße (L362) abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den 50-jährigen Motorradfahrer aus Kerken. Beim Zusammenprall beider Fahrzeuge verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er trotz versuchter Reanimation noch an der Unfallstelle starb.