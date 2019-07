Manchmal gibt’s eine Schlange : Das Warten auf den Sprung ins Nass

Vor dem Sprung ins kühle Nass müssen Freibadgäste an heißen Tagen unter Umständen Wartezeiten in Kauf nehmen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Wer bei heißem Wetter ins kühle Nass will, muss vor den Freibädern mit Wartezeiten rechnen. Diese fallen aber meist nicht all zu lange aus und lassen sich vermeiden.

Von Florian Langhoff

Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke zieht es viele Menschen zur Abkühlung in die örtlichen Schwimmbäder. Da ist aber oftmals nicht für alle Platz, oder es bilden sich Warteschlangen am Einlass. So geschah es auch in der vergangenen Woche am Dinamare. „Wir hatten an den heißen Tagen auch mal eine Schlange vor der Tür“, sagt Fabian Friese, Leiter des Stadtwerkebades. „Zwischen 14 und 18 Uhr herrscht hier für gewöhnlich Hochbetrieb.“ Eigentlich ist das am Dinamare kein großes Problem. Da aber die Liegewiese des Bades derzeit nicht zur Verfügung steht, da sie für die Erweiterung des Bades gebraucht wird, bleibt einfach weniger Platz als gewohnt. „Die Menschen, die sich sonst draußen auf die Liegewiese begeben würden, müssen jetzt eben auch im Bad bleiben“, erklärt Fabian Friese.

Daher gibt es, wenn das Bad zu voll wird, in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr auch mal einen Einlassstopp. „Die Sicherheit muss da vorgehen“, erklärt Friese. Natürlich seien hier und da mal Besucher genervt, wenn sie bei Temperaturen jenseits der 30 Grad dann auch noch vor dem Schwimmbad warten müssen, bis sie hinein dürfen, um sich ins kühle Nass zu stürzen, aber die meisten tragen es mit Fassung. „Wenn jemand warten muss, dann dauert es etwa eine halbe Stunde“, sagt Fabian Friese. Besondere Maßnahmen plant man im Dinamare allerdings nicht, um einen weiteren Besucheransturm besser begegnen zu können. „Die heißen Tage sind eben die zehn Tage im Jahr, an denen viele Menschen ins Schwimmbad wollen. Da ließen sich Wartezeiten auch nicht vermeiden, wenn man zwei weitere Bäder hier hätte“, sagt Friese. Er rät Besuchern, die Wert darauf legen, in Ruhe ihre Bahnen ziehen zu können, vor 14 Uhr oder nach 18 Uhr zum Schwimmen zu kommen, wenn sie Wartezeiten vermeiden möchten.

INFO Stress vor Freibädern noch kein Thema In verschiedenen Orten hatte es in den vergangenen Wochen Probleme gegeben, weil vor allem Jugendliche in und vor überfüllten Freibädern teilweise gewalttätig wurden. In Dinslaken und Umgebung sind solche Vorfälle bisher noch kein Thema. Wenn Badegäste vor dem Bad auf den Einlass warten müssen, sind zwar manche genervt, aber die Stimmung bleibt friedlich.

Eine kleine Schlange gibt es am Freitagnachmittag auch am Strandbad Tenderingssee. „Eigentlich ist es schon fast zu heiß fürs Schwimmbad“, sagt Sebastian Schur vom Team des Strandbades. „Bei 30 Grad wäre hier mehr los.“ Lange warten müssen die Besucher aber trotzdem nicht. Die Menschen, die gerade noch in der kleinen Schlange an der Kasse gestanden haben, sind binnen Minuten alle im Strandbad angekommen. „Wir haben hier nur selten Schlangen am Einlass. Höchsten Mal, wenn wir morgens aufmachen und schon direkt sehr viele Menschen ins Bad möchten. Dann machen wir einfach eine zweite Kasse auf, und dann ist das schnell erledigt“, sagt Sebastian Schur.