Wetter in NRW : Heute wird mit 36 Grad der heißeste Tag des Jahres erwartet

Wetter in NRW

Düsseldorf An diesem Freitag wird es hochsommerlich in Nordrhein-Westfalen. Mit bis zu 36 Grad soll es der bislang heißeste Tag des Jahres werden. Es gibt eine amtliche Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes.

Sonnenschein und hohe Temperaturen begleiten den letzten Ferientag in NRW. Auch in der Nacht bleibt es tropisch warm. Nur vereinzelt ziehen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Wolken über das Land. Für die Region westlich der Rheinschiene im Dreieck Aachen-Düren-Mönchengladbach gab der DWD eine amtliche Hitzewarnung heraus. Die besten Tipps gegen Hitze erfahren Sie hier.

Auch in anderen Teilen des Landes werden hohe Temperaturen erwartet - in Westfalen bis zu 34 Grad und selbst im höheren Bergland bis zu 30 Grad, meldet der DWD.

Entsprechend hoch ist die Waldbrandgefahr. Für das südwestliche, waldreiche Drittel des Landes gilt am Freitag die zweithöchste Warnstufe.

Auf den heißen Tag folgt in den Ballungsregionen Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln und Aachen eine sogenannte „tropische Nacht“: Nach Angaben der DWD-Meteorologen werden die Temperaturen in der Nacht zu Samstag nicht unter 20 Grad sinken. Allerdings zieht es sich in der Nacht zusammen, ab dem frühen Samstagmorgen ist mit Schauern und ersten Gewittern zu rechnen.