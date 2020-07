Heißester Tag des Jahres : Mittags schon 31 Grad in Aachen

Foto: dpa/Oliver Berg Infos 13 Trinktipps bei Hitze

Düsseldorf Am bislang heißesten Tag des Jahres in NRW sind schon am Mittag mancherorts mehr als 30 Grad gemessen worden. Jetzt hat der Deutsche Wetterdienst seine Prognose korrigiert: Es soll heute sogar noch heißer als 36 Grad werden.

Eine Wetterstation in Aachen meldete mittags eine Temperatur von 30,8 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen berichtete. Am Düsseldorfer Flughafen waren es gleichzeitig bereits 30,3 Grad.

Die Wetterexperten korrigierten ihre Erwartungen für die Höchsttemperatur in NRW leicht nach oben. Man gehe jetzt davon aus, dass im Raum Aachen und Vordereifel sogar 37 Grad erreicht werden könnten, sagte eine Sprecherin. Im Ruhrgebiet sollen es bis zu 34 Grad werden, in Ostwestfalen bis zu 30 Grad.

Die ersten Gewitter erwartet der DWD nicht vor Samstagmorgen gegen 8 Uhr im Raum Aachen. Aber auch im Kreis Kleve seien Gewitter möglich. Die Front komme von Westen her nach NRW rein und weite sich am Vormittag aus. In Ostwestfalen bleibe es noch länger sonnig. Dort könnten die Höchsttemperaturen auch noch höher ausfallen als am Freitag. Die Gewitter könnten von Starkregen und Sturmböen begleitet sein, sagte die Sprecherin.

(ham/dpa)